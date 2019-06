Der Unesco-Welterbetag ist bundesweit begangen worden.

Den Startschuss gaben die Präsidentin der Deutschen Unesco-Kommission, Böhmer, und Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Haseloff in der Welterbestadt Quedlinburg. Welterbestätten seien Zeugnisse überragender menschlicher Schöpfungskraft, sagte Böhmer. "Sie stehen für den Schatz, den uns vergangene Generationen hinterlassen haben".



Quedlinburgs Altstadt mit rund 2000 Fachwerkhäusern aus acht Jahrhunderten steht seit 1994 auf der Unesco-Welterbeliste. Es ist eines der größten Flächendenkmale Deutschlands. Die zentrale Eröffnung des Welterbetages war Teil des dreitägigen Sachsen-Anhalt-Festes in Quedlinburg, das am Freitag begonnen hatte.