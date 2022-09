Der Sarg von Königin Elisabeth II. Abschied nehmen. (AP / David Ramos)

Demnach wird die verstorbene Monarchin am Montagabend in Windsor im Kreis ihrer Familie beigesetzt. In der St.-Georges-Kapelle soll Elizabeth II. an der Seite ihres im vergangenen Jahr gestorbenen Ehemanns Prinz Philip ihre letzte Ruhestätte finden.

Zuvor wird es ab 11 Uhr Ortszeit einen Staatsakt in der Westminster Abbey mit 2.000 Gästen geben. Darunter sind rund 500 hochrangige Staatsgäste und zahlreiche Mitglieder der Königsfamilie. Erwartet werden auch US-Präsident Biden, der japanische Kaiser Nahurito und Bundespräsident Steinmeier. Seit gestern ist der Sarg der Königin in Westminster Hall im Parlament aufgebahrt. Bis Montag hat die Bevölkerung dort Gelegenheit, von der Monarchin Abschied zu nehmen.

Diese Nachricht wurde am 15.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.