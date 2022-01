Königin Elizabeth II. entzieht ihrem Sohn Prinz Andrew militärische Dienstgrade (Chris Jackson/PA Wire/dpa)

Andrew werde sich in dem Prozess als privater Bürger verteidigen, teilte der Buckingham-Palast in London mit. Gestern war Andrew mit dem Versuch gescheitert, das Verfahren zu stoppen. Ein Gericht in New York wies Einwände von seinen Anwälten zurück. Eine Klägerin wirft Andrew vor, sie als Minderjährige mehrfach missbraucht zu haben. Der Fall steht in Zusammenhang mit dem Skandal um den verurteilten US-Multimillionär Epstein, der 2019 tot in seiner Gefängniszelle aufgefunden wurde. Prinz Andrew streitet alle Vorwürfe ab.

Mehr als 150 britische Militär-Veteranen hatten die Queen zuletzt in einem offenen Brief aufgefordert, Prinz Andrew von seinen Rollen im Militär zu entbinden, da er den mit den Dienstgraden verbundenen hohen Standards an ehrenhaftes Verhalten nicht gerecht geworden sei. "Wäre dies irgendein anderer ranghoher Militäroffizier, wäre es indiskutabel, dass er noch im Amt wäre", hieß es in dem Schreiben.

