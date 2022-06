Die britische Königin Elisabeth II mit Geschenken zu ihrem Thronjubiläum. (picture alliance / AP / Steve Parsons)

Krönung mit einjähriger Verspätung

Am 2. Juni 1953 wurde Elisabeth in der Londoner Westminster Abbey gekrönt. Die Zeremonie war die erste, die live im Fernsehen übertragen wurde. Rund 27 Millionen Menschen im Vereinigten Königreich (bei einer Gesamtbevölkerung von 36 Millionen) sahen sich die Krönung an, und weitere elf Millionen hörten im Radio zu.

Proklamiert wurde Elisabeth jedoch schon ein Jahr zuvor am 6. Februar 1952, nachdem ihr Vater George VI. gestorben war. Ein Grund für die verspätete Krönung war die Tradition, in der Trauerzeit nach dem Tod eines Monarchen keine Feierlichkeiten zu veranstalten.

Erster Staatsbesuch in Deutschland

1965 reiste Königin Elisabeth zu einem zehntägigen Staatsbesuch in die BRD. Es war der erste offizielle Besuch eines Mitglieds der britischen Königsfamilie seit 1913. Die Reise der Queen markierte den 20. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs und sollte dazu beitragen, die Aussöhnung zwischen Deutschland und Großbritannien voranzutreiben.

Minen-Unglück in Wales

Am 21. Oktober 1966 rutschte in der walischen Stadt Aberfan eine 34 Meter hohe Kohleabraum-Halde ab und verschüttete Häuser und eine Grundschule. Die Folge: 144 Menschen starben, 116 davon Kinder. Die Queen verweigerte sich acht Tage lang einem Besuch im Katastrophengebiet. Das nahmen ihr viele Briten übel. Abdankungsforderungen wurden laut. Erst als die Monarchin vor Ort schließlich sichtlich bewegt ihr Beileid zum Ausdruck brachte, war das Volk wieder besänftigt. Laut Kennern des Königshauses bereut Elisabeth bis heute, nicht früher nach Aberfan gereist zu sein.

Charles und Dianas Hochzeit

Nach der Krönung 1953 wurde die Hochzeit des ältesten Sohnes von Königin Elisabeth und Prinz Philip zum zweiten großen Medienereignis in der Geschichte des Königshauses. Am 29. Juli 1981 schalteten schätzungsweise 750 Millionen Menschen in 74 Ländern auf der ganzen Welt ein, um zu sehen, wie Thronfolger Charles Lady Diana Spencer in der St. Paul's Cathedral das Ja-Wort gab. Ihre Hochzeit galt als "Hochzeit des Jahrhunderts".

"Annus Horribilis"

In einer Rede anlässlich des 40. Jahrestages ihres Thronjubiläums bemerkte die britische Königin, dass 1992 sich als "Annus Horribilis" erwiesen habe, lateinisch für "ein schreckliches Jahr". Gründe für diese Bewertung hatte die Monarchin 1992 zuhauf: Charles und Diana gaben ihre Trennung bekannt. Auch Prinz Andrew, der zweite Sohn der Königin, und seine Frau Sarah gingen getrennte Wege und Tochter Anne ließ sich von ihrem Ehemann Mark Phillips scheiden. Ende des Jahres brach in Schloss Windsor ein Feuer aus, das mehr als 100 Zimmer zerstörte.

Prinzessin Dianas Tod

Am 31. August 1997 starb in Paris die inzwischen von Charles geschiedene Diana an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Da Diana nach ihrer Scheidung kein Mitglied der Königsfamilie mehr war, weigerte sich Elisabeth, die königliche Flagge über dem Buckingham Palast auf Halbmast setzen zu lassen. Außerdem blieb sie in ihrer schottischen Sommeresidenz Balmoral und kehrte nicht nach London zurück, wo sich Millionen von Menschen versammelt hatten, um Diana zu gedenken. Erst auf Drängen ihrer Berater änderte Eilsabeth ihre Haltung zur Flagge, kehrte nach London zurück und hielt eine seltene Fernsehansprache an die Nation. Die Reaktion der Königin auf Dianas Tod löste eine schwere Vertrauens- und Legitimationskrise der britischen Monarchie aus, die über viele Jahre andauern sollte.

Goldenes Thronjubiläum

Die Feierlichkeiten zum 50. Thronjubiläum 2002 wurden für die Queen durch einen doppelten Verlust überschattet. Innerhalb weniger Wochen starben ihre jüngere Schwester, Prinzessin Margaret, und ihre Mutter, Queen Mum. Trotzdem reiste die Monarchin durch das Commonwealth und besuchte die Karibik, Australien, Neuseeland, Kanada sowie 70 Städte und Gemeinden in 50 Grafschaften im Vereinigten Königreich. Insgesamt legte sie 2002 mehr als 40.000 Meilen zurück.

Tod von Prinz Philip

Am 9. April 2021 starb Elisabeths Ehemann, Prinz Philip, im Alter von 99 Jahren. Das royale Paar war 73 Jahre lang verheiratet und hatte vier Kinder. Philip war für Elisabeth eigenen Angaben zufolge der Fels in ihrem Leben, er unterstütze seine Frau bei ihren königlichen Pflichten und hielt die Familie im Hintergrund zusammen. Seine Beerdigung fand am 17. April 2021 statt. Aufgrund von Coronavirus-Einschränkungen wurden nur 30 Gäste eingeladen. Fotos, auf denen die Königin allein in der St. George's Chapel sitzt, waren für viele ein Symbol ihrer Einsamkeit und Trauer und gingen um die Welt.

Mit Material der dpa

