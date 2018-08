Zwei Wochen nach dem Tod von Aretha Franklin haben zahlreiche Prominente in der amerikanischen Stadt Detroit Abschied von der gefeierten Soulsängerin genommen.

Darunter waren Musiker wie Stevie Wonder, Faith Hill, Chaka Khan und Ariana Grande sowie der frühere US-Präsident Bill Clinton mit Ehefrau Hillary, Schauspielerin Whoopi Goldberg, Basketball-Star LeBron James und Talkmasterin Oprah Winfrey. Mehr als 100 rosafarbene Cadillacs parkten vor dem Greater Grace Temple in Detroit. Franklin hatte davon gesungen, in dem pinken Wagen auf dem "Freeway of Love" zu fahren.



Der mehrstündige Gottesdienst in der mit 4.000 Trauergästen vollbesetzten Kirche begann mit dem Gesang eines Gospelchors. Daraufhin zollten dutzende Angehörige, Freunde und Bekannte der verstorbenen Sängerin Respekt. Währenddessen spielten in der britischen Hauptstadt London Gardesoldaten beim Wachwechsel vor dem Buckingham-Palast Franklins Song "Respect". Er zählt zu den bekanntesten Titeln der Sängerin und galt als wichtiges Symbol der schwarzen Bürgerrechtsbewegung in den USA. Die britische Armee teilte mit, sie habe einer "musikalischen Ikone und Inspiration" ihren Tribut erweisen wollen.



Aretha Franklin war am 16. August im Alter von 76 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben.