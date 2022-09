Der Sarg mit Königin Elizabeth II. erreicht Schloss Windsor. (AP / Nicholas Egan)

Bei der Trauerfeier am Mittag in der Westminster Abbey in London sprach der Erzbischof von Canterbury, Welby, von einer herausragenden Lebensleistung der Queen. Unter den 2.000 geladenen Trauergästen waren zahlreiche Staats- und Regierungschefs wie US-Präsident Biden, Frankreichs Präsident Macron und Bundespräsident Steinmeier sowie zahlreiche Könige und Königinnen.

Nach einer Prozession durch die Londoner Innenstadt wurde der Sarg mit dem Leichnam der Königin nach Schloss Windsor gefahren, wo er nach einem Aussegnungsgottesdienst zur Stunde in der königlichen Gruft beigesetzt wird.

An den Trauerfeierlichkeiten nahmen außerdem Hunderttausende Menschen in Großbritannien teil. An den Straßen entlang der Strecke waren die Plätze voll besetzt. Außerdem wurde die Zeremonie auf etliche Großbildleinwänden, in Kinos in Großbritannien und in viele Ländern auf der ganzen Welt im Fernsehen übertragen.

Diese Nachricht wurde am 19.09.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.