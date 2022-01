#OutInChurch Queere Mitarbeiter der katholischen Kirche fordern Respekt und Sichtbarkeit

In einer gemeinsamen Aktion haben sich 125 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der katholischen Kirche als queer geoutet und ein Ende der Diskriminierung gefordert. Unter dem Motto "Out in Church" verlangen sie eine Änderung des kirchlichen Arbeitsrechts und ein Ende der Diskriminierung.

24.01.2022