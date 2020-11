Das nordrhein-westfälische Bildungsministerium hat die Schulen für heute vor möglichen Aktionen von Gegnern der Corona-Masken gewarnt.

Es gebe Hinweise, dass die Initiative "Querdenken 711" gegen die Pflicht zum Tragen der Mund-Nase-Bedeckung agitieren wolle, hieß es in einer Rundmail an alle Schulen. Der Gründer der Initiative, Ballweg, teilte indes mit, es gebe keine entsprechenden Pläne für den heutigen Tag. Im westfälischen Münster kündigten die Behörden dennoch an, Schulwege beobachten zu wollen. Man sei auf eventuelle Aktionen vorbereitet, sagte der Leiter des Ordnungsamtes, Vechtel.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.