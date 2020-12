Um es gleich vorweg zu sagen: Wer die Corona-Politik der Bundesregierung oder der Bundesländer kritisiert, ist kein Verfassungsfeind. Wer die Eingriffe zur Bekämpfung der Pandemie ins öffentliche Leben als zu hart empfindet, der kann und soll argumentieren, wie es besser ginge. Ein Wirt, der Zehntausende Euro in die Hygiene-Ausstattung seines Restaurants investiert hat, muss es nicht richtig finden, dass sein Lokal geschlossen wird, genau wie der Betreiber eines Theaters oder Konzertsaals, der schon vor dem Teil-Lockdown nur einen Bruchteil des Publikums einlassen durfte. Und wer sich nicht impfen lassen will oder Masken für Schüler ablehnt, der steht zwar mit der Naturwissenschaft auf Kriegsfuß. Aber er befindet sich damit immer noch auf dem Boden des Grundgesetzes.

Kritik ja, aber nicht um jeden Preis

Insofern ist eine kritische Diskussion über die Corona-Maßnahmen in einer Demokratie überhaupt kein Problem. Im Gegenteil: ein Gemeinwesen lebt davon, dass es Für und Wider gibt und dass um das beste Ergebnis gerungen wird. Querköpfe sind Sand im Getriebe einer manchmal zu gut geölten Verwaltungsmaschinerie. Das ist oft lästig, mitunter aber systemrelevant.

Problematisch wird es jedoch, wenn die Querköpfe – oder in diesem Fall die Querdenker – nicht einfach gegen die Corona-Maßnahmen sind, sondern sie als Plattform und Bühne für Verschwörungsmythen und verfassungsfeindliche Aktionen nutzen. Bei etwa einem Drittel der Teilnehmer an den Querdenker-Demos vermutet der baden-württembergische Verfassungsschutz eine geistige Nähe zu Reichsbürgern. Überwacht werden nun die Köpfe der "Querdenker 711", der Stuttgarter Wiege der Bewegung, sowie einige Ableger in Baden-Württemberg.



Das haben sie sich selbst erarbeitet. Zwar behauptet der Chef-Querdenker Michael Ballweg immer, dass rechtsextremes, faschistisches und menschenverachtendes Gedankengut keinen Platz habe in seiner Bewegung. Warum aber, so muss man sich fragen, gibt es dann Treffen mit Reichsbürgern, die die Bundesrepublik nicht anerkennen? Wieso werden auf Demonstrationen immer wieder vollkommen abwegige Vergleiche zum Dritten Reich gezogen? Wieso der Holocaust verharmlost? Wie eng sind die Verbindungen zum rechtsextremen AfD-"Flügel" oder dem "Compact"-Magazin? Das alles muss beobachtet und aufgearbeitet werden. Aus diesem Grund ist es für eine wehrhafte Demokratie nur richtig und konsequent, die "Querdenker 711" vom Verfassungsschutz überwachen zu lassen.

Protest gegen Corona-Maßnahmen in Berlin (dpa)

Es besteht die Gefahr einer immer stärkeren Radikalisierung

Wer vor einer Corona-Diktatur warnt, hat nicht nur Unrecht, sondern jedes Maß verloren. Es drängt sich der Eindruck auf, dass es solchen Leuten nicht mehr um die Corona-Maßnahmen geht, sondern die aktuelle Politik zur Eindämmung der Pandemie lediglich das Vehikel ist, auf das sich nun Reichsbürger, Selbstverwalter und andere Rechtsextremisten setzen, um die bestehende Ordnung in Frage zu stellen oder zu stürzen. Es besteht die Gefahr einer immer stärkeren Radikalisierung: Es kann, gerade mit Anlaufen einer Impfkampagne, nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Protagonisten früher oder später auf ein vermeintliches Widerstandsrecht oder gar eine Widerstandspflicht berufen.

Michael Ballweg, Gründer der Initiative Querdenken 711, auf einer Demo gegen Corona-Beschränkungen in Stuttgart (imago / Arnulf Hettrich)

Breiter Rückhalt in der Bevölkerung sieht anders aus

Man darf den Querdenkern auch nicht auf dem Leim gehen. Sie leben von der Erzählung, sie seien zwar laut, repräsentierten aber die schweigende Mehrheit der Deutschen. Wer ihre Aktivitäten in den sozialen Netzwerken verfolgt, ist mitunter sogar geneigt, ihnen zu glauben. Doch wenn es an die Wahlurne geht – die härteste Währung in einer Demokratie – dann werden sie schnell zurechtgestutzt. Querdenken-Gründer Michael Ballweg trat jüngst bei der Oberbürgermeisterwahl in Stuttgart an. Sein Ergebnis: 1,2 Prozent. Von 446.000 Wahlberechtigten machten 2.400 ihr Kreuz bei Ballweg. Breiter Rückhalt in der Bevölkerung sieht anders aus.

Die Mehrheit der Deutschen trägt die Maßnahmen der Politik zur Eindämmung der Pandemie mit. Zur Demokratie gehört auch, das anzuerkennen und die geltenden Gesetze zu befolgen, selbst wenn man mit ihnen nicht einverstanden ist. Das gilt umso mehr, wenn man mit der Missachtung zu einer weiteren Verbreitung des Virus‘ beiträgt. Querköpfe sind wichtig. Aber wenn eine Entscheidung getroffen wurde, dann haben sie das als gute Demokraten auch zu akzeptieren. Wenn es den Querdenkern ernst wäre mit ihrer Sorge um die Demokratie, müssten sie an dieser Stelle beginnen.

Joachim Dorfs (Foto: Michael Steinert)Joachim Dorfs ist seit Januar 2008 Chefredakteur der "Stuttgarter Zeitung". Vor seinem Eintritt in die "Stuttgarter Zeitung" war er in leitenden Funktionen beim "Handelsblatt" in Düsseldorf, von 2002 bis 2007 als Stellvertretender Chefredakteur. Er leitete beim "Handelsblatt" das Ressort Unternehmen und Märkte, war als Korrespondent der Zeitung in Washington sowie fünf Jahre in Paris. Der studierte Volkswirt wuchs in Essen auf und volontierte an der Georg-von-Holtzbrinck-Schule für Wirtschaftsjournalisten.