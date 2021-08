Die Bundesregierung hat den Angriff aus der "Querdenken"-Szene auf einen Gewerkschaftsvertreter in Berlin verurteilt.

Regierungssprecherin Demmer sagte, es sei absolut unverständlich, dass Menschen willkürlich attackiert würden. Sie sprach von einem "Missbrauch des Demonstrationsrechts".



Der Landesgeschäftsführer der Deutschen Journalistinnen- und Journalisten-Union in der Gewerkschaft Verdi war gestern aus einer "Querdenken"-Demonstration heraus vom Fahrrad gezerrt, getreten und geschlagen worden. Er wurde im Krankenhaus behandelt. Nach Angaben von Verdi wurde der Gewerkschafter bereits seit Monaten von Personen aus der "Querdenken"-Szene bedroht. Sein Name und ein Foto hätten in Telegram-Kanälen kursiert, hieß es. Die Polizei ermittelt in dem Fall unter anderem wegen gefährlicher Körperverletzung.

