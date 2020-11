Die Aufarbeitung der aus dem Ruder gelaufenen "Querdenken"-Demonstration in Leipzig läuft auf Hochtouren. Inzwischen hat das Oberverwaltungsgericht Bautzen die Begründung seiner umstrittenen Entscheidung nachgeliefert - und steht weiter in der Kritik. Zudem muss heute Sachsens Polizeiführung bei einer Sondersitzung im Landtag Rede und Antwort stehen.

Das Oberverwaltungsgericht war scharf kritisiert worden, weil es die Kundgebung in der Leipziger Innenstadt letztlich genehmigt hatte. Das Verwaltungsgericht Leipzig hatte vorher einer Demonstration auf einem Messeparkplatz am Stadtrand zugestimmt.



Am Ende kamen rund 20.000 Menschen, um in der Innenstadt gegen Corona-Auflagen zu demonstrieren. Die meisten Teilnehmer trugen keine Schutzmaske und hielten sich auch nicht an die Abstandsregeln. Als die Kundgebung schließlich aufgelöst wurde, zog eine Menschenmenge - von der Polizei ungehindert - über Leipzigs Innenstadtring. Seither wird über das Geschehen diskutiert - und das sehr kontrovers.

OVG hielt Platz für ausreichend

Das OVG Bautzen betont in einer Pressemitteilung zur nachgelieferten Begründung, die Entscheidung sei richtig gewesen. Der für die angemeldeten 16.000 Teilnehmer nötige Platz von 96.000 Quadratmetern habe zur Verfügung gestanden, plus 15.000 Quadratmeter als Puffer. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sei der für die Kundgebung angekündigte Augustusplatz groß genug gewesen, um unter Einhaltung der Abstandsregeln demonstrieren zu können.



Weiter heißt es: "Zudem habe die ortsfeste Versammlung auf dem Augustusplatz zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit geboten, dass sich die ohnehin anreisenden Teilnehmer dort überwiegend aufhalten und nicht ungeordnet in der Innenstadt verteilen."

Jurist Battis: "Ansatz für Staatsversagen"

Genau dieser Passus aber sorgt nun für Kritik, etwa bei dem Staats- und Verwaltungsrechtler Ulrich Battis. Er wirft der sächsischen Justiz vor, dass sie sich von einer Drohung der Veranstalter habe eingeschüchtern lassen. Battis sagte im MDR: "Die 'Querdenker' haben mit Chaos gedroht. Erfolgreich. Denn am Ende haben sie das bekommen, was sie wollten: eine Versammlung in der Innenstadt – mit den bekannten Folgen." Wörtlich sprach Battis von einem "Ansatz für Staatsversagen".



Der Rechtswissenschaftler Clemens Arzt hält die Entscheidung des OVG dennoch für vertretbar. Er erklärte: "Es zeigt sich, dass die Entscheidung durchaus diskussionswürdig, aber durchaus mit den herrschenden Linien in der Rechtsprechung zur Versammlungsfreiheit seit Brokdorf kompatibel ist." Auch er betont aber: "Dennoch fragt sich, ob die nicht als gering einzuschätzende Wahrscheinlichkeit eines verbreiteten bewussten Verstoßes gegen Abstandsgebote und Maskenpflicht nicht eine vertiefte Betrachtung gefordert hätte."

Stadt Leipzig: "Das Gericht hat rein formal mathematisch argumentiert"

Auch die Stadt Leipzig blieb nach der Veröffentlichung der OVG-Begründung bei ihrer Kritik. Das Gericht habe "rein formal mathematisch" argumentiert, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg. Das sei jedoch lebensfremd. Das OVG habe völlig außer Acht gelassen, dass sich Demo-Teilnehmer in der Regel vor der Bühne ballten und sich nicht in Nebenstraßen aufhielten, die theoretisch noch mit zur Versammlungsfläche gehörten, erklärte Hasberg. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte sich schon vorher über den OVG-Beschluss empört gezeigt.

OVG-Präsident Künzler: keine ideologische Motivation

OVG-Präsident Erich Künzler äußerte grundsätzliches Verständnis für die Kritik: "Natürlich muss die Justiz kritisiert werden können. Auch die Meinung der Justiz ist antastbar", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung sei aber eine sachliche Kritik. In vielen Äußerungen seien - weit über legitime Kritik hinaus - selbst Vermutungen angestellt worden, dass die Richterinnen und Richter des OVG Corona-Leugner seien. Es sei eine absurde Annahme, dass Richter in Bautzen mit Verschwörungstheoretikern sympathisierten, sagte Künzler.Zudem wies OVG-Präsident Künzler Spekulationen zurück, die Entscheidung zugunsten der "Querdenken" sei ideologisch motiviert gewesen.

Auch das Verhalten der Polizei steht in der Kritik

In der Kritik steht auch der zurückhaltende Einsatz der Polizei, der nun heute Thema im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages ist. Die Polizei konnte letztlich die Einhaltung der Auflagen nicht durchsetzen. Auch in der Landesregierung sorgte das für Debatten. Selbst die CDU-Koalitionspartner Grüne und SPD gingen auf Distanz. Linke und die AfD forderten die Entlassung von Innenminister Wöller, Grünen-Politiker äußerten sich ähnlich. Wöller hatte unter anderem erklärt, die Polizei habe den überwiegend friedlichen Verlauf der Demonstration gewährleistet.



Die sächsische Landesregierung zog inzwischen erste Konsequenzen. Versammlungen sollen künftig auf 1.000 Teilnehmer begrenzt werden. Im Einzelfall sollten auch größere Kundgebungen möglich sein, wenn technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um das Infektionsrisiko zu senken. Bisher sieht die sächsische Corona-Schutzverordnung keine Begrenzung bei Versammlungen vor.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.