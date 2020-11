Die Aufarbeitung der aus dem Ruder gelaufenen "Querdenken"-Demonstration in Leipzig ist im Gange. Eine Sondersitzung im Landtag sollte mehr Klarheit bringen - doch nun droht in Sachsen womöglich eine Regierungskrise.

Sechs Stunden tagte die sächsische "Kenia-Koalition" aus CDU, Grünen und SPD am Nachmittag, weit länger als geplant, und präsentierte sich dabei tief zerstritten. Dabei griffen auch Vertreter von SPD und Grünen Innenminister Wöller (CDU) an. Wöller müsse sich fragen lassen, ob er noch weiter Verantwortung tragen wolle, sagte SPD-Innenexperte Pallas. Und der Grünen-Politiker Lippmann erklärte: "Die Ereignisse in Leipzig haben die Koalition in eine schwere Vertrauenskrise gestürzt." Die Rücktrittsforderungen seien nicht vom Tisch.



Wöller hatte nach der Sitzung vor allem der Stadt Leipzig die Schuld für die völlig aus dem Ruder gelaufene Kundgebung mit mehr als 20.000 Teilnehmern zugeschoben. Die Demonstration hätte unter de gegebenen Umständen gar nicht beginnen dürfen, weil ein Großteil der Teilnehmer weder eine Schutzmaske trug noch die Abstandsregel einhielt, sagte er. Die Polizei selber räumte jedoch Versäumnisse ein, so habe man zum Beispiel die massive Mobilisierung rechtsextremer Teilnehmer im Vorfeld unterschätzt.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

Wir haben ein Nachrichtenblog angelegt. Das bietet angesichts der zahlreichen Informationen einen Überblick über die wichtigsten aktuellen Entwicklungen.

Zahlen und Daten

+ Aktuelle Entwicklungen: Zahlen zum Coronavirus in Deutschland (Stand: 12.11.)

+ Lage in Deutschland: Was bedeutet der rasante Anstieg von Neuinfektionen und Inzidenzwert? (Stand: 22.10)

+ Einordnung: Welche Zahlen wir zum Coronavirus nennen und warum (Stand: 22.08.)

Test und Schutz

+ Tests auf das Coronavirus: Wann, wo und wie? (Stand: 29.10.)

+ Corona-Infektionsgeschehen: Wie zuverlässig sind die Tests? (Stand: 08.10.)

+ Behandlung: So weit ist die Impfstoffforschung gegen das Coronavirus (Stand: 28.10.)

+ Remdesivir und Co: Wie weit ist die Suche nach Medikamenten gegen Covid-19? (Stand: 16.10.)

+ Infektion: Was man bisher zu Reinfektionen und Immunität gegen das Coronavirus wei�? (Stand: 10.10.)

+ Krankenhäuser: Was der Anstieg der Corona-Infektionen für sie bedeutet (Stand: 15.10.)

Ansteckung und Übertragung

+ Übertragung: Welche Rolle Aerosole spielen (Stand: 10.10.)

+ Oberflächen: Wie lange sich das Coronavirus dort hält (Stand 12.10.)

+ Gesichtsmasken: Was man zu Schutzmasken wissen sollte (Stand: 29.10.)

+ Herbst: Was zu tun ist, wenn Corona und Grippewelle aufeinandertreffen (Stand: 14.10.)

+ Übersterblichkeit: Wie tödlich ist das Coronavirus wirklich? (Stand: 10.10.)

+ Reisewarnung: Die aktuelle Liste der Risikogebiete (Stand 22.10.)



Droht Sachsen eine Regierungskrise?

Nach Einschätzung unseres Landeskorrespondenten Alexander Moritz droht jetzt in Sachsen womöglich sogar eine Regierungskrise. Die Personalie Wöller werde die Koalition weiter spalten. Man werde zwar versuchen, sich irgendwie zusammenzuraufen, doch das sei ein harter Weg - mit ungewissem Ausgang, sagte Moritz (Audio). Neue Erkenntnisse über die Geschehnisse vom Wochenende habe die Sitzung kaum gebracht.

OVG hielt Platz für ausreichend

Zuvor war auch das Oberverwaltungsgericht Bautzen scharf kritisiert worden, weil es die Kundgebung in der Leipziger Innenstadt genehmigt hatte. Das OVG betonte in einer Pressemitteilung zur nachgelieferten Begründung, die Entscheidung sei richtig gewesen. Der für die angemeldeten 16.000 Teilnehmer nötige Platz von 96.000 Quadratmetern habe zur Verfügung gestanden, plus 15.000 Quadratmeter als Puffer. Nach Angaben des Gesundheitsamtes sei der für die Kundgebung angekündigte Augustusplatz groß genug gewesen, um unter Einhaltung der Abstandsregeln demonstrieren zu können.



Weiter heißt es: "Zudem habe die ortsfeste Versammlung auf dem Augustusplatz zumindest eine gewisse Wahrscheinlichkeit geboten, dass sich die ohnehin anreisenden Teilnehmer dort überwiegend aufhalten und nicht ungeordnet in der Innenstadt verteilen."

Jurist Battis: "Ansatz für Staatsversagen"

Genau dieser Passus aber sorgt nun für Kritik, etwa bei dem Staats- und Verwaltungsrechtler Ulrich Battis. Er wirft der sächsischen Justiz vor, dass sie sich von einer Drohung der Veranstalter habe einschüchtern lassen. Battis sagte im MDR: "Die 'Querdenker' haben mit Chaos gedroht. Erfolgreich. Denn am Ende haben sie das bekommen, was sie wollten: eine Versammlung in der Innenstadt – mit den bekannten Folgen." Wörtlich sprach Battis von einem "Ansatz für Staatsversagen".



Der Rechtswissenschaftler Clemens Arzt hält die Entscheidung des OVG dennoch für vertretbar. Er erklärte: "Es zeigt sich, dass die Entscheidung durchaus diskussionswürdig, aber durchaus mit den herrschenden Linien in der Rechtsprechung zur Versammlungsfreiheit seit Brokdorf kompatibel ist." Auch er betont aber: "Dennoch fragt sich, ob die nicht als gering einzuschätzende Wahrscheinlichkeit eines verbreiteten bewussten Verstoßes gegen Abstandsgebote und Maskenpflicht nicht eine vertiefte Betrachtung gefordert hätte."

Stadt Leipzig: "Das Gericht hat rein formal mathematisch argumentiert"

Auch die Stadt Leipzig blieb nach der Veröffentlichung der OVG-Begründung bei ihrer Kritik. Das Gericht habe "rein formal mathematisch" argumentiert, sagte Stadtsprecher Matthias Hasberg. Das sei jedoch lebensfremd. Das OVG habe völlig außer Acht gelassen, dass sich Demo-Teilnehmer in der Regel vor der Bühne ballten und sich nicht in Nebenstraßen aufhielten, die theoretisch noch mit zur Versammlungsfläche gehörten, erklärte Hasberg. Der Leipziger Oberbürgermeister Burkhard Jung (SPD) hatte sich schon vorher über den OVG-Beschluss empört gezeigt.

OVG-Präsident Künzler: keine ideologische Motivation

OVG-Präsident Erich Künzler äußerte grundsätzliches Verständnis für die Kritik: "Natürlich muss die Justiz kritisiert werden können. Auch die Meinung der Justiz ist antastbar", sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Voraussetzung sei aber eine sachliche Kritik. In vielen Äußerungen seien - weit über legitime Kritik hinaus - selbst Vermutungen angestellt worden, dass die Richterinnen und Richter des OVG Corona-Leugner seien. Es sei eine absurde Annahme, dass Richter in Bautzen mit Verschwörungstheoretikern sympathisierten, sagte Künzler. Zudem wies OVG-Präsident Künzler Spekulationen zurück, die Entscheidung zugunsten der "Querdenken" sei ideologisch motiviert gewesen.

Verschärfte Regeln für Versammlungen

Die sächsische Landesregierung zog inzwischen erste Konsequenzen. Versammlungen sollen künftig auf 1.000 Teilnehmer begrenzt werden. Im Einzelfall sollten auch größere Kundgebungen möglich sein, wenn technische und organisatorische Maßnahmen getroffen werden, um das Infektionsrisiko zu senken. Bisher sieht die sächsische Corona-Schutzverordnung keine Begrenzung bei Versammlungen vor.

Diese Nachricht wurde am 13.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.