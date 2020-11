Bundesinnenminister Seehofer hat mit Blick auf die "Querdenken"-Demonstration vom Wochenende in Leipzig vor vorschneller Kritik an der Polizei gewarnt.

In einer Mitteilung seines Ministeriums heißt es, man müsse damit aufhören, die Taktik der Polizei im Nachhinein ohne Kenntnis von Details und ohne vollständiges Bild per Ferndiagnose zu hinterfragen. Alle Beteiligten, die Versammlungsbehörden, die Polizei und die Gerichte müssten im Lichte des aktuellen Infektionsgeschehens verantwortungsvolle Entscheidungen treffen.



Die Polizei in Leipzig steht in der Kritik, weil sie die zahlreichen Regelverstöße der Gegner von Anti-Coronamaßnahmen nicht unterbinden konnte. Nach Beobachtungen unserer Korrespondentin (Audio-Link) trugen 90 bis 95 Prozent der Teilnehmer keine Masken. Die Polizei habe darauf planlos agiert. Viele Menschen zogen auch dann noch ungehindert durch Leipzig, als die Demonstration bereits für aufgelöst erklärt worden war.



Die Journalistengewerkschaft DJU kritisierte, dass Berichterstatter nicht nur von Demonstranten, sondern auch von der Polizei an ihrer Arbeit gehindert worden waren.

Diese Nachricht wurde am 09.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.