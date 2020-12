Trotz des Verbots einer Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen sind in Frankfurt am Main Anhänger der "Querdenken"-Initiative auf die Straße gegangen.

Die Polizei löste nach eigenen Angaben zwei kleinere Versammlungen auf und verhinderte, dass es zu Auseinandersetzungen mit Gegendemonstranten kam. Die Polizei war mit Hundertschaften aus mehreren Bundesländern im Einsatz.



Wie in Frankfurt versuchten die Organisatoren der "Querdenken"-Demonstration auch in Dresden gerichtlich gegen das Verbot vorzugehen. In beiden Fällen scheiterten Eilanträge vor dem Bundesverfassungsgericht.



Auch in Dresden setzte ein Großaufgebot der Polizei das Kundgebungsverbot durch. Mehrere dutzend Personen wurden in Gewahrsam genommen.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.