In mehreren deutschen Städten sind erneut Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen.

Größere Demonstrationen gab es etwa in Karlsruhe und Regensburg. Bei einer "Querdenken"-Kundgebung in Frankfurt am Main setzte die Polizei Wasserwerfer gegen Gegendemonstranten ein, die sich dem Protestmarsch entgegenstellten. Die Abschlusskundgebung von etwa 600 "Querdenkern" lösten die Beamten wegen Verstößen gegen die Hygiene- und Sicherheitsauflagen auf. Dabei kam ebenfalls ein Wasserwerfer zum Einsatz.



In Bayern demonstrierten in Regensburg und Aichach jeweils rund 1.000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen. Es kam zu kleineren Zwischenfällen, unter anderem wegen Verstößen gegen die Maskenpflicht und wegen des Verdachts falscher Atteste. Auch auf einer Veranstaltung im baden-württembergischen Karlsruhe mit bis zu 1.000 Menschen verzeichnete die Polizei keine größeren Verstöße.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.