In mehreren deutschen Städten sind erneut Kritiker der staatlichen Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen.

Auf einer "Querdenken"-Kundgebung in Frankfurt am Main setzte die Polizei gestern Abend Wasserwerfer ein, um die Abschlusskundgebung von etwa 600 Personen wegen Verstößen gegen die Hygiene- und Sicherheitsauflagen aufzulösen. Auch bei einer Gegendemonstration kam ein Wasserwerfer zum Einsatz.



In Bayern demonstrierten in Regensburg und Aichach jeweils rund 1.000 Menschen gegen Corona-Maßnahmen. Weitere Kundgebungen gab es in Karlsruhe, Erfurt und Aachen.

Diese Nachricht wurde am 15.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.