Das Bundesverfassungsgericht hat das Verbot der heutigen "Querdenken"-Demonstration in Dresden bestätigt.

Damit seien alle rechtlichen Mittel ausgeschöpft und die Veranstaltung endgültig untersagt, erklärte ein Sprecher des Gerichts in Karlsruhe. Zuvor hatten bereits das Verwaltungsgericht Dresden und das Oberverwaltungsgericht Bautzen die Demonstration verboten.

Mehrere Festnahmen

Ungeachtet dessen waren zahlreiche Anhänger der "Querdenken"-Bewegung nach Dresden gereist. Die Polizei nahm nach eigenen Angaben 26 Menschen in Gewahrsam. Auch ein Reisebus sei gestoppt worden. Die Behörden der sächsischen Landeshauptstadt hatten die Versammlung unter Verweis auf den Infektionsschutz verboten.



Die Initiative "Querdenken" hatte in Dresden eine Kundgebung mit bis zu 4.000 Menschen angemeldet. Für die Stadt gelten seit heute generelle Ausgangsbeschränkungen. Auch in Frankfurt am Main und in Erfurt wurden geplante Demonstrationen untersagt.

Diese Nachricht wurde am 12.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.