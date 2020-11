"Querdenken" in Hannover

Eine Rednerin hat sich am Wochende bei der Demonstration gegen die Corona-Maßnahmen in Hannover mit der von den Nationalsozialisten hingerichteten Widerstandskämpferin Sophie Scholl verglichen. Bundesaußenminister Maas reagierte empört. Es ist nicht das erste Mal, dass Kritiker der Corona-Auflagen Vergleiche zur NS-Zeit ziehen.

Die Frau sagte auf der "Querdenken"-Kundgebung in Hannover, dass sie sich wie Sophie Scholl fühle, da sie seit Monaten aktiv im Widerstand sei, Reden halte, auf Demos gehe und Flyer verteile. Sie wurde kurz darauf von einem Mann unterbrochen, der ihr ein orangefarbenes Ordner-Leibchen reichen wollte. Der Mann sagte, dass es sich bei ihren Äußerungen um eine Verharmlosung des Holocausts handele und er für so einen Schwachsinn keinen Ordner mehr mache. Die Rednerin fing an zu weinen, warf ihr Mikrofon weg und verließ die Bühne. Später trat sie aber erneut auf und wiederholte ihre Aussagen über Sophie Scholl.



Inzwischen gibt es Zweifel, ob es sich bei dem Mann, der sie unterbrach, wirklich um einen Ordner handelte. Nach Informationen der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung" soll er vielmehr zur linken Szene gehören und seine Gegenaktion inszeniert haben.

Viele kritische Reaktionen auf Vergleich

Bundesaußenminister Maas kritisierte die Rednerin für ihren Vergleich auf Twitter. Wer sich heute mit Sophie Scholl vergleiche, verhöhne den Mut, den es brauchte, gegen Nazis Haltung zu zeigen. Das verharmlose den Holocaust und zeige eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit.



Der Historiker Moritz Hoffmann schrieb auf Twitter, dass sich die NS-Verharmlosung nicht durch fehlendes historisches Wissen erklären lasse, sondern Rechte historisches Wissen für sich nutzbar machten und Geschichte umdeuteten.

Elfjährige verglich sich mit Anne Frank

Rund eine Woche zuvor hatten die Aussagen einer Elfjährigen bei "Querdenken"-Protesten in Karlsruhe für Unruhe gesorgt. Das Mädchen hatte ihre

Situation während der Pandemie mit der des jüdischen Mädchens Anne Frank im Zweiten Weltkrieg verglichen. Sie schilderte auf einer Bühne, dass sie sich wie Anne Frank fühlte, weil sie ihre Geburtstagsfeier während Corona mit ihren Freunden habe heimlich feiern müssen, weil sie sonst vielleicht von Nachbarn verpetzt worden wären. Zuletzt hatten Gegner der Corona-Politik das neu beschlossene Infektionsschutzgesetz mit dem Ermächtigungsgesetz von 1933 verglichen, was unter anderem der Präsident der Bundeszentrale für politische Bildung mit Nachdruck zurückwies.

