"Querdenken" unter Beobachtung Konkrete Gefahren abwehren Ein Kommentar von Katharina Thoms

Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg will die sogenannte "Querdenken"-Bewegung beobachten - hier eine Demo Ende November in Aalen (dpa/picture alliance/Marius Bulling/Ostalb Network)

Antisemitische Verschwörungserzählungen, gefährliche Desinformation - es ist konsequent, dass die "Querdenken"-Bewegung in Baden-Württemberg nun vom Verfassungsschutz beobachtet wird, meint Katharina Thoms. Es bestünden Sorgen, dass Extremisten gegen Impfzentren vorgehen könnten.

Ich falle gleich mal mit der Tür ins Haus: Es ist konsequent und es wurde auch Zeit, dass die extremistischen Bestrebungen selbsternannter "Querdenker" vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Aber: Was wird es bringen?

Fast ein dreiviertel Jahr, nachdem sich die Initiative in Stuttgart gegründet hat, kommt auch der baden-württembergische Verfassungsschutz öffentlich zu der Einschätzung: Wir haben es hier mit Extremisten zu tun. Die Grundlage für die Einschätzung haben vor allem Journalisten und Wissenschaftler geliefert. Seit Monaten klären sie unermüdlich auf: Über immer neue verbale und physische Angriffe auf Staat und Grundgesetz. Über antisemitische Verschwörungserzählungen, gefährliche Desinformation, die verbreitet wird: über die Corona-Pandemie oder über eine angebliche Impfpflicht. Medienschaffende haben auch die Vernetzung mit "Reichsbürgern", Rechtsextremisten und extrem rechten Parlamentariern offengelegt.

Den Staat zum Gegner erklärt

Eine Entwicklung, die sich übrigens schon im Mai bei den ersten großen Demos in Stuttgart abgezeichnet hat. Die Entwicklung einer Bewegung, die spätestens im Sommer so radikalisiert war, dass sie keinen Hehl mehr daraus gemacht hat, was ihre Botschaft ist: Der Staat ist unser Gegner.

Bei der Demo in Berlin zum Beispiel. Damals hat sich der Stuttgarter Gründer der "Querdenken"-Initiative Michael Ballweg angemaßt, eine "verfassungsgebende Versammlung für ein neues Grundgesetz" einzuberufen. Weil man die Macht wieder zurückhaben wolle. Eine Grenzüberschreitung. Denn hier ging es nicht mehr um Kritik an der Corona-Politik. Hier wurde das System, die demokratische Grundordnung infrage gestellt. Die Versammlung wurde aus Infektionsschutzgründen aufgelöst. Die Bewegung hat man größtenteils gewähren lassen.



Der Verfassungsschutz in Baden-Württemberg wird jetzt also genauer hingucken: Was kann er tun? Er kann Führungsleute wie Michael Ballweg überwachen. Den immer so harmlos wirkenden Stuttgarter Gründer der "Querdenken"-Initiative. Kann im Netz auch nicht öffentliche Social Media-Accounts und Telegram-Gruppen mitlesen. Kann V-Leute in die Bewegung einschleusen.

Vielleicht wenden sich jetzt einige ab von der Bewegung

Demonstrationen und Kundgebungen wird es aber weiterhin geben. Auch wenn sich die Innenminister der Länder und das Bundesamt für Verfassungsschutz für eine bundesweite Beobachtung einsetzen sollten. Demo-Teilnehmende werden auch in Zukunft nicht überwacht.



Was bringt die Beobachtung also? Neue Erkenntnisse über die Radikalität wohl kaum. Vielleicht wenden sich jetzt einige ab von der Bewegung. Eher werden sich die Fronten aber verhärten. Michael Ballweg macht unbeirrt weiter. Das zeigt seine Pressemitteilung heute.



Der Geheimdienst kann jetzt also seine Mittel nutzen, um konkrete Gefahren abzuwehren. Baden-Württembergs Verfassungsschutzpräsidentin Beate Bube machte auch schon klar, wo die liegen könnten: Widerstand gegen die überall entstehenden Impfzentren im Land. Den Start der Impfungen habe man mit Sorge im Blick.