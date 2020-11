Der Pressesprecher der Bewegung "Querdenken 711", Bergmann, ist von seinem Amt zurückgetreten.

In einem Video auf Youtube, das bereits am Sonntag veröffentlicht wurde, sagte Bergmann, er sei aus dem Team ausgestiegen, bleibe aber im Widerstand aktiv. Zuerst hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet. Bergmann warf dem "Querdenken"-Gründer Ballweg vor, "diktatorisch" zu agieren. "Querdenken 711" sei "als pyramidisches System aufgebaut", bei dem "überwiegend immer alles über" Ballweg gelaufen sei. Er verwies in diesem Zusammenhang auf ein Geheimtreffen der Führungsspitze mit dem Reichsbürger Peter Fitzek im thüringischen Saalfeld, wie die F.A.Z. berichtet. Damit sei ein medialer Supergau entstanden. Bergmann warf Ballweg "Verrat" vor.



Der frühere Pressesprecher sah sich zuletzt Vorwürfen ausgesetzt, extremistische Positionen zu teilen. Querdenken-Gründer Ballweg hat wiederum immer betont, dass seine Initiative sich von Ideen der sogenannten Reichsbürgerszene distanziere.

