Bundesfamilienministerin Giffey plädiert für ein härteres Vorgehen des Staates gegen die "Querdenken"-Bewegung.

Bei Gruppen, die sich verfassungsfeindlich äußerten oder einen Angriff auf die Demokratie planten, müsse sich der Verfassungsschutz einschalten, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. Dies bedeute nicht, dass alle, die bei solchen Demonstrationen mitliefen, als Verfassungsfeinde angesehen würden. Der Staat müsse jedoch wachsam sein, wenn die Demokratie angegriffen werde. Oder wenn die demokratischen Organe bedroht würden, wie neulich, als Störer in den Bundestag eingedrungen seien und Abgeordnete daran hindern wollten, ihrer Arbeit nachzugehen, betonte Giffey. Sie sprach sich dafür aus, noch in dieser Legislaturperiode ein Demokratiefördergesetz zu beschließen. Dabei müsse allerdings die Union mitziehen.



Gestern waren in Bremen trotz eines Verbots Anhänger der "Querdenken"-Bewegung gegen die staatlich verordneten Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen. Die Polizei sprach 170 Platzverweise aus.

Diese Nachricht wurde am 06.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.