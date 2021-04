Bundesinnenminister Seehofer rechnet mit einer baldigen bundesweiten Beobachtung der "Querdenker"-Bewegung durch den Verfassungsschutz.

Der CSU-Politiker sagte in Berlin, die Probleme und die Gewaltbereitschaft in dieser Szene hätten zugenommen. Deshalb gehe die Tendenz im Verfassungsschutzverbund in die Richtung, diese Szene zu einem bundesweiten Beobachtungsobjekt zu erklären. Die Entgleisungen auf den Demonstrationen würden sich wiederholen, sagte Seehofer. Er sei hierbei für massive Polizeipräsenz und die Anwendung des Prinzips 'Wehret den Anfängen'.



Zuvor hatte der Präsident des Thüringer Verfassungsschutzes, Kramer, eine bundesweite Einstufung der "Querdenken"-Bewegung als Verdachtsfall gefordert. Kramer sagte der Nachrichtenagentur dpa, mittlerweile übernähmen Extremisten die Wortführerschaft und die Regie bei den Querdenkern, obwohl sie zahlenmäßig in der Minderheit seien. In einigen Bundesländern werden Teile der Bewegung bereits beobachtet.



Das Bundesamt für Verfassungsschutz stuft eine Bewegung als Verdachtsfall ein, wenn es gewichtige Anhaltspunkte für verfassungsfeindliche Bestrebungen sieht. Das bedeutet, dass der Geheimdienst personenbezogene Daten auswerten und speichern kann. Eine solche Einstufung würde außerdem den Einsatz nachrichtendienstlicher Mittel unter gewissen Voraussetzungen zulässig machen. Dazu zählt die Anwerbung von V-Leuten, aber auch das Abhören beziehungsweise das Mitlesen von Kommunikation per Telefon oder E-Mail. So soll herausgefunden werden, ob eine Gruppierung als erwiesen extremistisch eingestuft wird.

