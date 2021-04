Bundesjustizministerin Lambrecht hat die Polizei zu einem entschiedenen Vorgehen gegen Corona-Proteste aufgerufen.

Bei strafbaren Handlungen oder massiven Verstößen gegen Infektionsschutzmaßnahmen müsse glasklar eine rote Linie gezogen werden, sagte die SPD-Politikerin der Funke Mediengruppe. In letzter Konsequenz seien Kundgebungen der sogenannten Querdenken-Bewegung aufzulösen. Das Verhalten vieler Teilnehmer sei "absolut nicht hinnehmbar". Die jüngsten Grenzüberschreitungen stellen eine Gefahr für Meinungsfreiheit und Demokratie dar, fügte Lambrecht mit Verweis auf Bedrohungen von Wissenschaftlern oder Politikern und gewaltsame Angriffe gegen Journalisten hinzu.



In Dresden rüstet sich die Polizei trotz Demo-Verboten für einen Großeinsatz. Es gebe Aufrufe zu Spaziergängen oder zum Einkaufen in der Innenstadt, hieß es. Auch im bayerischen Kempen war eine Kundgebung geplant - mit Querdenken-Gründer Ballweg. Der Bayerische Verwaltungsgerichtshof bestätigte am Abend das wegen Infektionsgefahren verhängte Verbot.

