In Ecuador beraten Vertreter mehrerer lateinamerikanischer Staaten über den Umgang mit der steigenden Zahl von Flüchtlingen aus Venezuela.

Der geschäftsführende ecuadorianische Außenminister Terán sagte zu Beginn des zweitägigen Treffens in Quito, man müsse die Krise sichtbar machen und finanzielle Hilfen in die Wege leiten. Der kolumbianische Außenminister Holmes Trujillo betonte, sein Land sei nicht in der Lage, mit der Migration alleine fertig zu werden. Kolumbien hat bereits mehr als 935.000 Flüchtlinge aus dem Nachbarland aufgenommen aufgenommen. Insgesamt haben nach Angaben der Vereinten Nationen wegen der wirtschaftlichen und politischen Krise mindestens 2,3 Millionen Menschen Venezuela verlassen. Das entspricht mehr als sieben Prozent der Gesamtbevölkerung. Die venezolanische Regierung nimmt nicht an dem Treffen in Quito teil.