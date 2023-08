Die Jugendarbeitslosigkeit in Deutschland ist stark gesunken. (Archivbild) (dpa / Bernd Wüstneck)

Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Demnach lag die Erwerbslosenquote der 15- bis 24-Jährigen 2022 bei sechs Prozent. 2007 waren es knapp zwölf Prozent. Im EU-Schnitt ist der Wert mit 14,5 Prozent mehr als doppelt so hoch wie in Deutschland. Als einen Grund nannten die Statistiker das duale Ausbildungssystem hierzulande, das wegen des betrieblichen Teils als Erwerbstätigkeit gilt.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.