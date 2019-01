In Brandenburg wollen SPD und Linke die abwechselnde Besetzung von Frauen und Männern auf Listenplätzen einführen.

Damit greifen beide Parteien eine Initiative der Grünen auf, die ebenfalls Zustimmung signalisierten. Der Landtag soll bereits in der kommenden Woche darüber beraten. Ziel ist es laut den Angaben, quotierte Landeslisten für alle Parteien in Brandenburg einzuführen. Eine Ausnahmerregelung soll es etwa für die Frauenpartei geben. Bereits im Vorfeld hatte die AfD ein Gutachten in Auftrag gegeben, demzufolge Zweifel an der verfassungsmäßigkeit eines solchen Gesetzes bestehen.