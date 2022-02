Der Rabbi Henry Brandt ist tot. (dpa | Monika Skolimowska)

Dies teilte die Israelitische Kultusgemeinde München und Oberbayern mit. Deren Präsidentin Knobloch sagte, mit Brandt verliere die jüdisch-deutsche Gemeinschaft eines ihrer wichtigsten Gesichter und eine ihrer eindringlichsten Stimmen. Brandt habe wie kaum ein Zweiter dazu beigetragen, das jüdische Leben in Deutschland nach der völligen Zerstörung durch die Nationalsozialisten wieder aufzubauen.

Brandt wurde 1927 in München geboren und wanderte 1939 mit seiner Familie nach Israel aus. Später war er Rabbiner in Großbritannien, Dänemark und der Schweiz. In den 1980er Jahren kehrte er nach Deutschland zurück und betreute mehrere jüdische Gemeinden. Er war auch Vorsitzender der Allgemeinen Rabbinerkonferenz im Zentralrat der Juden in Deutschland.

Diese Nachricht wurde am 08.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.