Spritpreise

Vergleich der Anzeigetafel der Benzinpreise an einer ARAL-Tankstelle (IMAGO / Marc John)

Allerdings seien das noch nicht die Zahlen, die der Tankrabatt in vollem Umfang erlaube, sagte Amtspräsident Mundt im Deutschlandfunk. Laut dem ADAC stiegen die Preise heute bereits wieder leicht an.

Der Tankstellen-Interessenverband kritisierte den auf drei Monate befristeten Rabatt. Der Staat habe damit Großkonzernen einen riesigen Marketingversuch bezahlt, sagte Verbandssprecher Rabl im Podcast "The Pioneer Briefing". Durch die frühen Warnungen der Politik, wegen des Ukraine-Kriegs werde es an den Zapfsäulen teurer, sei nicht nur bei Verbrauchern "in den Köpfen und in den Herzen" die Bereitschaft, mehr zu zahlen, geweckt worden. Auch die Konzerne fühlten sich in so einem Marketingklima ermutigt, Preise zu erhöhen. Nach Rabls Worten haben sie dann gemacht, wovon sie schon lange träumten, sie hätten erfolgreich die Zwei-Euro-Marke ausgetestet. Nun wüssten die Mineralölkonzerne, die Verbraucher seien unsensibel für diese Preisgrenze geworden. Rabl warnte, ab August könnte der Preis wieder auf über zwei Euro steigen. - Für den Tankrabatt wird auf rund drei Milliarden Euro Steuereinnahmen verzichtet.

Diese Nachricht wurde am 02.06.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.