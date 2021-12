Eine christlich-koptische Kirche in Kairo (AFP / KHALED DESOUKI )

Es sei ein Alarmsignal, dass drei von vier Menschen in Ländern lebten, in denen die freie Ausübung von Religion eingeschränkt oder gar verboten werde, sagte der CDU-Politiker in Berlin. Besonders dramatisch sei die Situation der Christen in Afghanistan. Auch in Nigeria und im Irak würden Menschen vermehrt wegen ihres Glaubens angegriffen. Ohne die Religions- und Weltanschauungsfreiheit blieben die anderen Menschenrechte unvollständig, meinte Rachel. Dieses Bewusstsein müsse noch viel stärker als bisher das außenpolitische und entwicklungspolitische Engagement Deutschlands in der Welt prägen.

