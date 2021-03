Der US-Senat hat mit Rachel Levine als Staatssekretärin im Gesundheitsministerium erstmals eine trans Frau für so hohes Regierungsamt bestätigt.

Die Entscheidung in Washington fiel mit 52 zu 48 Stimmen. Zwei Republikaner schlossen sich den demokratischen Senatoren an. Damit schlossen sich zwei Republikaner den Demokraten an. Die 63-jährige ausgebildete Kinderärztin war bisher Gesundheitsministerin im Bundesstaat Pennsylvania. Angesichts der "historische" Premiere teilte das Weiße Haus mit, es stelle einen Wendepunkt in der amerikanischen Geschichte dar, dass Dr. Levine bestätigt worden sei. Levine ist Professorin für Kinderheilkunde und Psychiatrie am Penn State College of Medicine. Präsident Biden hatte Levine bei der Nominierung im Januar als eine "bestens qualifiziert" gelobt. Sie und bringe die Führungsstärke und entscheidende Fachkompetenz mit, die man brauchen, um die Bevölkerung durch diese Pandemie zu bringen.

Diese Nachricht wurde am 25.03.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.