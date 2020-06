In der aktuellen Debatte über Rassismus hat der SPD-Bundestagsabgeordnete Diaby eine Änderung des Bundespolizeigesetzes gefordert. Viele Menschen seien Opfer von verdachtsunabhängigen Kontrollen.

Das sagte der im Senegal geborene Politiker im Deutschlandfunk (Audio-Link). Diaby sprach in diesem Zusammenhang von "Racial Profiling", also von polizeilichen Kontrollen wegen ethnischer oder physischer Merkmale. Einen strukturellen Rassismus in der Polizei sieht der SPD-Politiker jedoch nicht.

Diaby: mehr interkulturelle Kompetenz bei Polizei nötig

Aufgrund der Erfahrungen mit den rechtsextremistischen NSU-Morden warb er aber für mehr interkulturelle Kompetenz bei der Polizei und für unabhängige Ombudsstellen. Als Vorbild für andere Bundesländer nannte Diaby das Berliner Anti-Diskriminierungsgesetz. Er wünsche sich, dass dieses als Beispiel genommen werde, um Rassismus im Alltag zu bekämpfen, betonte der SPD-Politiker. Das Gesetz stößt allerdings unter anderem in Bayern und bei der Gewerkschaft der Polizei auf heftige Kritik.

