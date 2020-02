Weil Terroristen "in der Regel muslimischer Überzeugung" seien, müssten sich muslimische Männer nach Auffassung von Ryanair auch schärfere Kontrollen gefallen lassen als andere Passagiere.

Der Chef der irischen Billigfluglinie Ryanair, Michael O'Leary, sagte der britischen Zeitung "Times", in Begleitung ihrer Familie seien muslimische Männer hingegen grundsätzlich keine Gefahr. Das Risiko, dass sie sich mit ihren Kinder in die Luft sprengen würden, sei gleich Null. Der Konzernchef führte aus: "Man kann solche Dinge nicht sagen, weil es Rassismus ist, aber es sind im Allgemeinen Männer muslimischen Glaubens", fügte er hinzu. "Vor 30 Jahren" sei die Gefahr dagegen noch von Iren ausgegangen.



Der Rat der Muslime in Großbritannien bezeichnete die Äußerungen als diskriminierend. Es sei eine Schande, dass der Chef einer Fluggesellschaft Islamfeindlichkeit so offen und schamlos ausspreche. Auch der Labour-Abgeordnete Khalid Mahmood verurteilte die Vorschläge und verwies auf den rassistischen Anschlag im hessischen Hanau und stellte die Frage: "Sollen wir nun weiße Menschen einem Profiling unterziehen, um zu sehen, ob sie Faschisten sind?" Auch in Deutschland sorgte die Aussage für Kritik. Der frühere Unionsfraktionschef Ruprecht Polenz kommentiert, ein weiterer Grund, nicht so viel zu fliegen. Die Boxerin Ramla Ali regte an, Ryanair künftig zu boykottieren.



Beim Profiling, für das sich O'Leary ausspricht, werden Menschen auf Grundlage von Stereotypen und äußerlichen Merkmalen als verdächtig eingestuft und überprüft.



O'Leary war in der Vergangenheit schon häufiger mit kontroversen Positionen aufgefallen. So hatte er etwa vorgeschlagen, die Benutzung der Bord-Toiletten auf Ryanair-Flügen kostenpflichtig zu machen oder von besonders dicken Passagieren mehr Geld zu verlangen.