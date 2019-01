3. Raderbergkonzert im Dlf-Kammermusiksaal

Franz Schubert

Klaviersonate D960

Robert Schumann

Carnaval, op.17

Arabesque

Lukáš Vondráček, Klavier

Aufnahme vom 11.12.2018 aus dem Deutschlandfunk Kammermusiksaal

Auf die Frage, was er mit dem Preisgeld als Sieger des Königin-Elisabeth-Wettbewerbs in Brüssel anfangen werde, fiel ihm als erstes Whisky ein. Entspannter kann man Siege wohl nicht feiern. Loslassen zu können, ist etwas, das Lukáš Vondráček von vielen anderen Virtuosen unterscheidet. Er ist kein Musterathlet und macht sich nicht zum Sklaven seines Instruments. Aber seine Interpretationen leuchten von innerer Kraft und technischer Brillanz. Beides verschwistert sich bei Vondráček mit gestalterischer Kühnheit und Gedankentiefe, die vor einem so riesenhaften Werk wie Schuberts letzter Klaviersonate ebensowenig kapituliert wie vor den Kapriolen in Schumanns jugendlich übermütigem ,Carnaval’.