Rund um Frédéric Chopin hat Tomasz Ritter sein Konzertprogramm gebaut. Berühmt ist der französisch-polnische Komponist auch durch seine Nocturne. Erfunden hat er sie aber nicht, sondern John Field. Field wiederum gilt auch als Begründer der russischen Schule des Klavierspiels. Dementsprechend taucht auch Michael Glinka in diesem Konzertprogramm auf.

Außerdem schlägt der junge polnische Pianist Tomasz Ritter, der 2018 den erstmals auch für historische Instrumente ausgeschriebenen Chopin-Wettbewerb gewann, eine Brücke zwischen Wien und Warschau. Komplettiert wird das Stelldichein am Hammerflügel durch Franz Schubert, an dessen Vorbild – so sah es kein Geringerer als Robert Schumann – sich Chopins ›Herz in Zartheit‹ bildete.

Den Nachbau des Hammerflügels hat der Klavierbauer Christoph Kern aus Staufen im Breisgau nicht nur hergestellt, sondern auch zum Konzert nach Köln gebracht. (Thomas Kujawinski / Deutschlandradio)

Ludwig van Beethoven

Andante Favori F-Dur, WoO 57

Karol Kurpiński

Polonaise d-Moll

Michał Kleofas Ogiński

Polonaise B-Dur

Frédéric Chopin

Polonaise gis-Moll, op. posth

Franz Schubert

Sonate a-Moll, D 784

John Field

Nocturne B-Dur, H. 37

Frédéric Chopin

Nocturne Es-Dur, op. 9 Nr. 2

Michael Glinka

Nocturne f-Moll

Frédéric Chopin

Nocturne F-Dur, op. 15 Nr. 1

John Field

Nokturn A-Dur, H. 36

Frédéric Chopin

Nocturne H-Dur, op. 9 Nr. 3

Carl Czerny

Variationen über einen beliebten Wiener-Waltzer, op.12

Tomasz Ritter, Hammerklavier

Aufnahme vom 23.2.2021 aus dem Alten Pfandhaus, Köln