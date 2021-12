In Indien ist eine christliche Schule angegriffen worden. (dpa/Dar Yasin)

Sie bewarfen das Gebäude während des Unterrichts mit Steinen, teilte die Polizei mit. Vier Personen seien festgenommen worden. Zuvor kursierte ein Brief in Sozialen Netzwerken, in dem nach Angaben der Schule fälschlicherweise behauptet worden ist, dass kürzlich acht hinduistische Schüler zum Christentum konvertiert seien. Erst vor wenigen Tagen hatte es Angriffe von radikalen Hindus auf Kirchen im Land gegeben.

In Indien hat sich das politische Klima mit dem Amtsantritt des hindu-nationalistischen Premierministers Modi verschärft. Religionswechsel von Hindus führen häufig zu großen Kontroversen.

Diese Nachricht wurde am 07.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.