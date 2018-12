Die Bundesregierung hat laut Medienberichten Maßnahmen ergriffen, um die Finanzierung radikal-islamischer Moscheegemeinden durch Golfstaaten zu unterbinden.

Nach gemeinsamen Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR hat das Auswärtige Amt Saudi-Arabien, Kuwait, Katar und andere Staaten der Region aufgefordert, finanzielle Zuwendungen an religiöse Einrichtungen in Deutschland künftig anzumelden. Unter Beteiligung von Bundesverfassungschutz und Bundesnachrichtendienst würden dann Absender und Empfänger der Gelder überprüft. Die Regelung gilt demnach schon seit dem Frühjahr.



In der deutschen Politik wird derzeit parteiübergreifend über die Einführung einer Moscheesteuer diskutiert, um die muslimischen Gemeinden in der Bundesrepublik unabhängiger von ausländischen Geldgebern zu machen.