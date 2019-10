Die Netzaktivistin Marina Weisband hält die von der Bundesregierung angekündigten Maßnahmen zur Bekämpfung von Hasskriminalität und Rechtsextremismus im Netz für unzureichend.

"In diesem Paket steht gar nichts von Fortbildung der Behörden oder von einer Ausweitung des Personals, das macht mich skeptisch", sagte Weisband im Deutschlandfunk. Man nehme das Problem im Gegensatz zu den letzten Jahren zwar halbwegs ernst, "aber man versteht es noch nicht so richtig". Es sei das berühmte "Neuland-Phänomen", so Weisband. Sie verwies darauf, dass die Maßnahmen nur in Deutschland gängige Netzwerke wie Facebook, YouTube und Twitter beträfen. "Es gibt aber andere Plattformen, auf denen die Radikalisierung der Rechten hauptsächlich stattfindet und das sind nicht die genannten", sagte Weisband. Sie sprach sogenannte Imageboards wie 4chan und 8chan an, auf denen sich auch die Attentäter von Halle (Saale) und Christchurch radikalisiert hätten.

"Komplett andere Sprache als die der Dorfneonazis"

Weisband mahnte, dass die Netzwerke von Rechten besser verstanden werden müssten. Die Szenekenntnis der Behörden dürfe sich nicht auf beispielsweise Thüringen beschränken, sondern müsse auf das Internet übertragen werden, wo es eine globale Szene gebe. "Diese spricht eine komplett andere Sprache als die klassischen Dorfneonazis, hat eine andere Kultur und andere Radikalisierungsmechanismen", sagte Weisband. Extreme würden sich neue Technologien immer zuerst zu eigen machen, die Allgemeinheit ziehe erst später hinterher. "Diese Lücke ist fruchtbar für Extremisten aller Art. Um dem zu begegnen, müssen wir schnell lernen. Das fehlt mir komplett", sagte Weisband.

"Aufklärungsbehörden schulen und fortbilden"

Weisband forderte eine stärkere Weiterbildung. "Es braucht Expertinnen und Experten, die Aufklärungsbehörden schulen und die Leute schulen, die in der Extremismusprävention arbeiten. Es geht viel um Bildung und Fortbildung", sagte sie. Die Fachkompetenz dafür sei in Deutschland vorhanden. "Es ist nicht unmöglich, diese Leute mit Polizei zu vernetzen." Hilfe aus dem Ausland bringe außerdem viel, weil es internationales Problem sei, sagte Weisband. "Die Plattformen sind nicht rein deutsch, die Nutzer auch nicht. Die rechte Szene ist ironischerweise international gut vernetzt. Wenn die Kriminalbeamten das nicht sind, befinden sie sich klar im Nachteil."



Marina Weisband war bis 2012 bei der Piratenpartei, zeitweise als politische Geschäftsführerin. 2015 trat sie dort aus und schloss sich später den Grünen an, die sie vorher bereits in netzpolitischen Fragen beraten hatte.