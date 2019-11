Die Popsendung "Beat-Club" von Radio Bremen bekommt eine eigene Briefmarke.

Sie kommt am Samstag in den Handel - als Sondermarke für 1,10 Euro. Der kleinste ARD-Sender feiert das mit einer großen Party, zu der auch die Moderatorin Uschi Nerke erwartet wird. Sie war Stimme und Gesicht der Sendung und ist heute 75 Jahre alt.



Der "Beat-Club" war ab 1965 die erste Sendung im deutschen Fernsehen, in der englischsprachige Pop- und Rockmusik lief. Laute Livemusik, tanzende Jugendliche, Gogo-Girls und Miniröcke waren die Markenzeichen - zum Unmut des älteren Fernsehpublikums. Zu den Bands, die auftraten, zählten Deep Purple, Yes, Sonny & Cher sowie Gerry and the Pacemakers. Die Sendung wurde 1972 eingestellt, es folgte der "Musikladen".



In der Briefmarkenreihe deutscher Fernsehlegenden gibt es schon "Dinner for One", "Das Millionenspiel" und Raumpatrouille Orion".