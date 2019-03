Radio Bremen erhält erstmals eine Intendantin.

Der Rundfunkrat wählte die ZDF-Journalistin Yvette Gerner mit großer Mehrheit an die Spitze der kleinsten ARD-Anstalt. Gerner soll am 1. August Nachfolgerin von Jan Metzger werden. Er hatte sich nach zehn Jahren im Amt nicht mehr zur Wahl gestellt. Gerner ist seit 2010 Chefin vom Dienst in der Chefredaktion des ZDF.