Eine Kassette mit einem unveröffentlichten Lied des Musikers John Lennon ist in Dänemark für knapp 50.000 Euro versteigert worden.

Auch ein Interview mit dem 1980 erschossenen Ex-Mitglied der Band "The Beatles" und dessen Frau Yoko Ono ist auf der etwa halbstündigen Aufnahme zu hören, wie das Auktionshaus Bruun Rasmussen in Kopenhagen mitteilte. Mehrere dänische Jugendliche hatten das Paar am 5. Januar 1970 mit einem Kassettenrekorder für ihre Schülerzeitung interviewt. Eine Ausgabe davon und mehrere Fotos wurden ebenfalls versteigert. Lennon und Yoko Ono sprechen in dem Interview über Dänemark und den Weltfrieden. Neben "Give Peace a Chance" singen sie ein kurzes Lied namens "Radio Peace". Es sollte der Titelsong für einen Radiosender werden, der jedoch nie gestartet sei, hieß es.

