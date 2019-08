Trotz lautstarker Kritik hat der Rundfunkrat des Hessischen Rundfunks der Geschäftsleitung Rückendeckung dafür gegeben, den Sender hr2-Kultur umzubauen.

"Eine Rettung von hr2-Kultur in der jetzigen Form fand nicht statt", fasst unser Hessen-Korrespondent Ludger Fittkau die Sitzung zusammen.



Zuvor hatte die Senderführung die neue Strategie vor dem Aufsichtsgremium erläutert. Demnach sollen kulturelle Wortbeiträge zukünftig vor allem im Internet veröffentlicht werden – auch im Interesse jüngerer Hörer.



"Wir haben die Verpflichtung, jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen", sagte hr-Hörfunkdirektor Sommer der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung". Der hr wolle auch in Zukunft seinem Auftrag gerecht werden und mit seinen Inhalten weiterhin möglichst viele Menschen erreichen – "nicht nur die tradierten Zielgruppen".

Reform soll mit Mitarbeitern zusammen erarbeitet werden

Dieser Auffassung stimmte der Rundfunkrat nach der Beratungssitzung zu: "Der Rundfunkrat unterstützt mit deutlicher Mehrheit die Initiative der Geschäftsleitung, die Möglichkeiten zur digitalen Nutzung seiner Angebote, z.B. auch im Bereich der Kulturberichterstattung, auszubauen und die Attraktivität für jüngere Zielgruppen zu erhöhen." Die Reform des Senders soll nun gemeinsam mit den Mitarbeitern erarbeitet werden.



Der Hessische Rundfunk hatte im Juli bei einer Betriebsversammlung seine Reformpläne bekannt gegeben. Seitdem setzen sich Politiker, Kulturschaffende und Hörer für den Erhalt des Kulturradios ein. Eine Online-Petition für den Erhalt des Kulturradios hat inzwischen mehr als 5.600 Unterstützer gefunden. Auch viele Kulturschaffende haben sich daran beteiligt. Sie sprechen von "Unverantwortlichkeit des Intendanten" und "Respektlosigkeit gegenüber mündigen Hörer/innen".

Dürbeck (CDU): "Kultur ist kein Randthema"

Auch von Seiten der Politik regte sich Kritik an den Reformplänen. "Da gibt es Diskussionsbedarf, weil der Hessische Rundfunk als öffentlich-rechtlicher Rundfunk insbesondere einen Bildungsauftrag hat. Dem ist er mit dem Format hr2 sehr, sehr gut nachgekommen", sagte die Generalsekretärin der hessischen SPD und designierte Landesvorsitzende der Partei, Faeser, im Vorfeld der Verhandlungen im Dlf. Sie ist seit April Mitglied des hr-Rundfunkrates.



Der kulturpolitische Sprecher der hessischen CDU-Fraktion, Dürbeck, plädierte ebenfalls dafür, die geplante Reform zu überdenken: "Kultur ist kein Randthema. Es wäre ein Schlag für die Frankfurter Kulturszene, wenn der hr seine Berichterstattung darüber einstellen würde." Jährlich mehrere Millionen Besucher in Museen, Opern und bei Konzerten und Lesungen in Frankfurt würden beweisen, dass das Interesse an Kultur ungebrochen sei.