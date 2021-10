Die Entscheidung für ein Zwischenlager nahe dem maroden Atommülllager Asse in Niedersachsen ist überprüft worden.

Der Abschlussbericht einer Expertengruppe soll am Vormittag vorgestellt und dem Bundesumweltministerium übergeben werden. Die Standort-Entscheidung hatte unter anderem dazu geführt, dass die Asse-2-Begleitgruppe, die die Interessen der Menschen in der Region wahrnimmt, ihre weitere Mitarbeit verweigerte.



In dem ehemaligen Bergwerk bei Remlingen liegen in 13 Kammern rund 126.000 Fässer mit schwach- und mittelradioaktiven Abfällen. Wegen eindringenden Wassers muss das Lager geräumt werden. Es besteht ein gesetzlicher Auftrag, die Asse unverzüglich stillzulegen.

Diese Nachricht wurde am 18.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.