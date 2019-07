Radioaktivität in Deutschland

Die vor zwei Jahren auch in Deutschland gemessene leicht erhöhte Radioaktivität ging wissenschaftlichen Erkenntnissen zufolge wohl von einer russischen Nuklearanlage im südlichen Ural aus.

Mitglieder des Forscherteams schreiben im Fachmagazin PNAS, die Werte seien wahrscheinlich auf einen Unfall zurückzuführen. Die Anlage war schon früher in Verdacht geraten. Die russische Atomaufsichtsbehörde erklärte allerdings, sie sei nicht für die Strahlung verantwortlich.



Das Team hatte in Europa und Asien 1.300 Messwerte aus der Atmosphäre und vom Boden ausgewertet. Nach Einschätzung der Forschenden ist nicht auszuschließen, dass es bei dem mutmaßlichen Unfall Verletzte gab. In Deutschland war die Strahlenbelastung nicht gesundheitsgefährdend.