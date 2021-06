1969 erschien sein erstes Solo-Album, gleichzeitig wurde er Nachfolger von Steve Marriott als Sänger der Faces – wie sie sich nun nannten, das ’Small’ ließen sie nach der Umbesetzung weg. Eine Zeitlang liefen Band und Stewarts Solo-Karriere parallel, ehe der Sänger ab Mitte der 70er endgültig mit Hits wie "Sailing" zum Star wurde. Seine internationale Karriere begann 1971 mit "Every Picture Tells A Story", das Album stand auf beiden Seiten des Atlantiks jeweils für fünf Wochen an der Spitze der Charts, ein Lied daraus war dabei sicherlich hilfreich: "Maggie Mae", Rod Stewart erste Nummer 1-Single in den USA und in Großbritannien.

