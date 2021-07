Im August 1971 erschien "Shaft", ein Doppelalbum mit dem Soundtrack von Isaac Hayes zum gleichnamigen Blaxploitation-Film. Zu der Zeit konnte Hayes schon auf eine erfolgreiche Karriere zurückblicken, zunächst als Session-Musiker (u.a. für Otis Redding), dann als Komponist und Produzent zahlreicher Hits zusammen mit seinem Partner David Porter ("Soul Man", "Hold On I’m Coming" etc. von Sam & Dave) und schließlich mit seinen Solo-Platten: sein zweites Album "Hot Buttered Soul" von 1969 sprengte mit seinen opulenten Orchester-Arrangements und Song-Längen von bis zu 19 Minuten die Grenzen damaliger Soulmusik. Neu waren auch Hayes’ gesprochene Passagen, ähnlich wie zwei Jahre später bei "Theme From Shaft". 1972 erhielt Hayes dafür einen Oscar für den besten Filmsong – neben Grammy Awards in verschiedenen Kategorien.