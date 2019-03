Der Hörerkreis des Deutschlandfunks und seiner Schwesterprogramme ist gegen den allgemeinen Trend weiter gewachsen.

Laut der heute veröffentlichten ersten Media Analyse 2019 schalten täglich gut zwei Millionen Menschen den Deutschlandfunk ein. Damit gehört der Sender zu den zehn meistgehörten in Deutschland.



Rekordzahlen gab es auch für Deutschlandfunk Kultur und für Deutschlandfunk Nova. Die allgemeine Radionutzung ist dagegen leicht gesunken.



Deutschlandradio-Intendant Stefan Raue sprach von einer Renaissance des Radios. Klar positionierte und hochwertige Angeboten erreichten ein wachsendes Publikum. Programmdirektor Andreas-Peter Weber wertete die Zahlen als Anerkennung der journalistischen Arbeit in den drei Programmen. Die Rekordzahlen für Deutschlandfunk, Deutschlandfunk Kultur und Deutschlandfunk Nova zeigten wie groß der Bedarf an seriösen Informationen und Hintergrund aus Kultur, Bildung und Wissenschaft sei.



Die Media Analyse Audio wird zweimal jährlich im März und Juli von der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma) zur Verfügung gestellt.