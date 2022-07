Jonas Vingegaard gewinnt die 18. Etappe der Tour de France. (AP Photo/Thibault Camus)

Damit baute der dänische Radprofi seinen Vorsrprung im Gesamtklassement auf den slowenischen Titelverteidiger Tadej Pogacar auf mehr als drei Minuten aus. Pogacar kam bei der letzten Bergankunft der diesjährigen Frankreich-Rundfahrt in Hautacam als Zweiter ins Ziel. Der deutsche Simon Geschke verlor das Trikot des Führenden in der Bergwertung. Die Tour endet am Sonntag in Paris.

Diese Nachricht wurde am 22.07.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.