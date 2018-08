In Koblenz startet heute nach zehn Jahren Unterbrechung die Deutschlandtour der Radprofis.

Sie beginnt in Koblenz und endet nach vier Etappen mit mehr als 730 Kilometern am Sonntag in Stuttgart. Nach der letzten Deutschlandtour 2008 war der Wettbewerb vor allem wegen zahlreicher Doping-Skandale nicht mehr weiter fortgeführt worden.