Bei der Tour de France ist der Vorjahreszweite Primoz Roglic nach der ersten Alpen-Etappe aus dem Rennen ausgestiegen.

Das teilte sein Rennstall Jumbo-Visma mit. Der Slowene erklärte, es habe einfach keinen Sinn mehr gehabt. Er habe es versucht, aber die Schmerzen seien zu groß gewesen. Der 31-Jährige war am Samstag mit etwa 35 Minuten Rückstand auf Tagessieger Dylan Teuns ins Ziel in Le Grand-Bornand gekommen. Roglic galt als Top-Favorit auf den Gesamtsieg, war allerdings auf der dritten Etappe schwer gestürzt. Dabei hatte er sich eine Steißbeinprellung und Schürfwunden am ganzen Körper zugezogen.



Auch der Niederländer Mathieu van der Poel, der sechs Tage lang das gelbe Trikot des Gesamtführenden trug, trat zur neunten Etappe am Sonntag nicht mehr an. Der 26-jährige vom Team Alpecin-Felic erklärte, er wolle sich stattdessen gezielt auf die Olympischen Spiele in Tokio vorbereiten.

Diese Nachricht wurde am 04.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.