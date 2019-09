Der Radrennfahrer Tony Martin ist bei der drittletzten Etappe der Spanien-Rundfahrt gestürzt.

Rund 60 Kilometer vor dem Ziel in Toledo kam der viermalige Zeitfahr-Weltmeister vom Team Jumbo-Visma in einem Massensturz gemeinsam mit seinem Kapitän Primoz Roglic zu Fall. Während der Slowene Roglic, der in der Gesamtwertung der 74. Vuelta führt, das Rennen fortsetzen konnte, musste Martin verletzt aufgeben. Eine erste Diagnose stand zunächst noch aus.



Für Martin war es das dritte vorzeitige Ende einer großen Rundfahrt in Serie: Bei der Tour 2018 hatte er einen Wirbelbruch erlitten und aufgeben müssen. Bei der Frankreich-Rundfahrt 2019 war er nach einer Rangelei mit Ineos-Profi Luke Rowe disqualifiziert worden.